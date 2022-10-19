Sulama kanalı kimliği belirsiz kişilerce parçalandı - Son Dakika
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Sulama kanalı kimliği belirsiz kişilerce parçalandı

19.10.2022 22:00
Sulama kanalı kimliği belirsiz kişilerce parçalandı

ANKARA'nın Güdül ilçesinde, hayvan sulama kanalı kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı.

ANKARA'nın Güdül ilçesinde, hayvan sulama kanalı kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından iki hafta önce Güdül Çağa mahallesinde  yerleştirilen hayvan sulama kanalları kimliği belirsiz kişilerce parçalandı. Jandarma konu ile ilgili soruşturmasını sürdürürken, vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Konu ile ilgili açıklama yapan ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik, "Köylümüze hizmet için çaba sarf ederken, daha iki hafta önce yaptığımız hayvan sulama kanallarının bilinçli bir şekilde parçalanması bizleri üzmüştür. Jandarma araştırmasını sürdürüyor, insanlık dışı bir olaydır" dedi.


Kaynak: DHA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güdül, Çağa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalı kimliği belirsiz kişilerce parçalandı - Son Dakika

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