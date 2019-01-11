Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalı'ndaki Taşkını Önlemek İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Sulama Kanalı'ndaki Taşkını Önlemek İçin Çalışmalar Devam Ediyor

24 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Manisa'da su taşkınına neden olan Sulama Birliği'ne ait kanaldaki sorunu gidermek için çalışmalarına devam ediyor.

Sulama Kanalı'ndaki Taşkını Önlemek İçin Çalışmalar Devam Ediyor, System.String[]

Sulama kanalının kapaklarını açan ekipler, kanal boyunca tıkanık olan noktaları tespit ederek müdahale ediyor.

Manisa'daki sağanak yağış esnasında Sulama Birliği'ne ait kanaldan taşan sular Akpınar, Ahmet Bedevi, Turgut Özal, Kazım Karabekir, Nurlupınar ve Adnan Menderes mahalleleri başta olmak üzere birçok mahalleyi etkiledi. Sulama kanalından taşan sular Turgutlu Caddesi ile birlikte mahallelerde su birikintilerine sebep oldu. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, su taşkını ve birikintisi olan noktalara ivedilikle müdahale etti. Sulama kanalının kapaklarını da açan ekipler, kanal boyunca denetimler yaparak temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

EKİPLER, MÜDAHALEYE DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, cadde ve sokaklarda suyun tahliyesini sağlamak için de müdahalelerine devam ediyor. Kuvvetli yağış esnasında yoldan düşük düzeyde yapılan meskenler de yağışlardan etkilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:26 Kaynak: Bültenler

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü

Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti Son Dakika! Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 14:50:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalı'ndaki Taşkını Önlemek İçin Çalışmalar Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]