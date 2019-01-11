Sulama Kanalı'ndaki Taşkını Önlemek İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Sulama kanalının kapaklarını açan ekipler, kanal boyunca tıkanık olan noktaları tespit ederek müdahale ediyor.

Manisa'daki sağanak yağış esnasında Sulama Birliği'ne ait kanaldan taşan sular Akpınar, Ahmet Bedevi, Turgut Özal, Kazım Karabekir, Nurlupınar ve Adnan Menderes mahalleleri başta olmak üzere birçok mahalleyi etkiledi. Sulama kanalından taşan sular Turgutlu Caddesi ile birlikte mahallelerde su birikintilerine sebep oldu. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, su taşkını ve birikintisi olan noktalara ivedilikle müdahale etti. Sulama kanalının kapaklarını da açan ekipler, kanal boyunca denetimler yaparak temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

EKİPLER, MÜDAHALEYE DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, cadde ve sokaklarda suyun tahliyesini sağlamak için de müdahalelerine devam ediyor. Kuvvetli yağış esnasında yoldan düşük düzeyde yapılan meskenler de yağışlardan etkilendi.