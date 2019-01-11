Sulama Kanalı Taştı, Turgutlu Caddesi Sular Altında Kaldı

Olay yerine anında müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri vatandaşların en az zarar ile taşkından korunmasını için çalışmalarına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'yı etkisi altına alan yağışlı hava koşullarında yoğun mesai harcıyor. Sağanak yağışlarda sulama kanalının taşması sonucu Şehzadeler ilçesindeki Turgutlu Caddesi sular altında kaldı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin müdahalesi ile suların tahliyesi gerçekleştiriliyor. Zorlu hava koşullarına rağmen ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma sayesinde, çevreye ve vatandaşlara daha fazla zarar gelmesinin önüne geçiliyor.