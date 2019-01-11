Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalı Taştı, Turgutlu Caddesi Sular Altında Kaldı

Sulama Kanalı Taştı, Turgutlu Caddesi Sular Altında Kaldı

53 dakika önce

Manisa'yı etkisi altına alan kuvvetli yağış ile birlikte eski cezaevi önündeki Turgutlu Caddesi'nde Sulama Birliği'ne ait kanaldan taşan sular caddeyi sular altında bıraktı.

Sulama Kanalı Taştı, Turgutlu Caddesi Sular Altında Kaldı, System.String[]

Olay yerine anında müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri vatandaşların en az zarar ile taşkından korunmasını için çalışmalarına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'yı etkisi altına alan yağışlı hava koşullarında yoğun mesai harcıyor. Sağanak yağışlarda sulama kanalının taşması sonucu Şehzadeler ilçesindeki Turgutlu Caddesi sular altında kaldı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin müdahalesi ile suların tahliyesi gerçekleştiriliyor. Zorlu hava koşullarına rağmen ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışma sayesinde, çevreye ve vatandaşlara daha fazla zarar gelmesinin önüne geçiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:13 Kaynak: Bültenler

Manisa, Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek CHP'li Vekilin İddiaları Üzerine, Milli Piyango'dan Sayısal Loto'da '5 Bilen' Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:06:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalı Taştı, Turgutlu Caddesi Sular Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]