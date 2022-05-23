Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı

23.05.2022 17:28
Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Malatya'da sürücünün kontrolünde çıkan araç sulama kanalına devrildi.

Malatya'da sürücünün kontrolünde çıkan araç sulama kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, 15. 45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevappaşa Mahallesi Anayurt Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. D. idaresindeki 44 ADN 472 plakalı Opel marka araç sürücünün kontrolünde çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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