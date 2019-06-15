Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına devrilen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıktılar
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Sulama kanalına devrilen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıktılar

38 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan sondaj kamyoneti sulama kanala devrildi.

Sulama kanalına devrilen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıktılar, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan sondaj kamyoneti sulama kanala devrildi. Hafif yaralanan sürücü ile kamyonetteki bir kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi yakınında meydana geldi. Turgutlu yönüne giden Hasan Demirdal (37) yönetimindeki 35 MNS 65 plakalı sondaj kamyoneti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu içi su dolu sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü ile kamyonetteki Yasin Duman (36), yan duran kamyonetin üzerine çıkarak yardım bekledi.  İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Demirdal ve Duman'ı bulunduğu yerden kurtardı. Hafif yaralı olan Demirdal sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:26 Kaynak: DHA
İtfaiye, Turgutlu, Manisa, Güncel
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