Sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Suya gömülen araç ise Büyükşehir Belediyesi Sualtı Kurtarma Ekibi ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü Tektaş ile Fatma Çakır (61), sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir 'de sulama kanalına devrilen araçta bulunan 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

PSG'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in ardından Mbappe'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı

Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor

Husumetli iki şahıs arasında çıkan tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı

RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı