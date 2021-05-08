Sulama kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sulama kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
S.D. idaresindeki 16 MBU 24 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bursa - Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Tır sürücüsünün hafif yaralandığı kazada, su kanalına düşen tır, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bir süre aksayan trafik, tırın kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.
Kaynak: AA
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