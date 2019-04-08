Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalına Devrilen Traktörün Altında Can Verdi

Sulama Kanalına Devrilen Traktörün Altında Can Verdi

4 dakika önce

Denizli'de bir kişi, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen traktörün altında can verdi.

Sulama Kanalına Devrilen Traktörün Altında Can Verdi, System.String[]
Denizli'de bir kişi, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen traktörün altında can verdi.

Kaza, Sarayköy'ün Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sezer 20 FS 262 plakalı traktörüyle ot biçmek için tarlaya gitti. Burada çalışmaya başlayan Sezer'in kullandığı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak tarla kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Devrilen traktörün altında kalan Sezer hayatını kaybetti. Sezer'in cansız bedeni ise akşam eve dönmemesinden şüphelenerek tarlaya giden yakınları tarafından bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çıkarılan Sezer'in cansız bedeni otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:09 Kaynak: İHA

Sarayköy, Denizli, 3. Sayfa
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