Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

7 dakika önce

Niğde'de sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu, System.String[]

Niğde'de sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karaatlı beldesinde Mehmet Can Dinçsoy (2), dengesini kaybederek su kanalına düştü.

Ailesi tarafından sudan çıkartılan Dinçsoy, Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Dinçsoy müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketten çikolata çalan çocuk güvenlik görevlileri tarafından kırbaçlandı
15 Temmuz şehidinin adı Kamerun'da yaşatılacak Canlı yayında şoke eden yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 17:55:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]