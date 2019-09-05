Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
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Niğde'de sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:48 Kaynak: AA
Niğde'de sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karaatlı beldesinde Mehmet Can Dinçsoy (2), dengesini kaybederek su kanalına düştü.
Ailesi tarafından sudan çıkartılan Dinçsoy, Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Dinçsoy müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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