- Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gökdere Yolaşır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede tarım işçisi olarak çalışan Atallah Alnasır'ın 2 yaşındaki oğlu Bekir Alnasır, ağabeyleri ile kanal kenarında oyun oynarken sulama kanalına düştü. Kardeşler hemen durumu serada çalışan baba Atallah'a bildirdi. Kanalın olduğu yere gelen baba, oğlunu göremedi ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanal boyunda küçük Bekir'in bulunması için çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu Bekir, düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre ileride serada sulama yapan bir kişi tarafından kanalda yosunlara takılmış olarak görüldü. İtfaiye tarafından kanaldan çıkarılan Bekir Alnasır, sağlık ekiplerini kalp masajı sonrası ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Bekir Alnasır burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından baba Atallah Alnasır tarafından alınan küçük Bekir'in cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Hastanede vefat etti""

Oğlunun cenazesini teslim alan baba Atallah Alnasır, "Serada çalıştığımız sırada çocuklarım kanal kenarında oynuyordu. Kanala düşünce diğer oğlum koşarak geldi. 'Bekir kanala düştü' diye bağırmaya başladı. Hemen geldik, Bekir'i göremedik. Suyun akımı çok fazla olduğu için alıp götürmüş. Bir vatandaş serasını sularken gördü ve hemen gittik. Ekipler geldi, çıkararak hastaneye götürdü. Oğlum hastanede hayatını kaybetti" diye konuştu.