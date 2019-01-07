Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalına Düşen 2 Yavru Köpek Kurtarıldı

Sulama Kanalına Düşen 2 Yavru Köpek Kurtarıldı

19 dakika önce

BOLU'da, düştükleri sulama kanalından belediye ekipleri tarafından kurtarılan iki yavru köpek tedavi edildi.

Sulama Kanalına Düşen 2 Yavru Köpek Kurtarıldı, System.String[]
BOLU'da, düştükleri sulama kanalından belediye ekipleri tarafından kurtarılan iki yavru köpek tedavi edildi.

Karaçayır Mahallesi'nde bir sulama kanalına düşen 2 yavru köpeği gören vatandaşlar, durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, sulama kanalına girerek yavru köpekleri kurtardı. Soğuk havadan etkilenen köpekler, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:14 Kaynak: DHA

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