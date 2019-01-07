Sulama Kanalına Düşen 2 Yavru Köpek Kurtarıldı
19 dakika önce
BOLU'da, düştükleri sulama kanalından belediye ekipleri tarafından kurtarılan iki yavru köpek tedavi edildi.
BOLU'da, düştükleri sulama kanalından belediye ekipleri tarafından kurtarılan iki yavru köpek tedavi edildi. Karaçayır Mahallesi
'nde bir sulama kanalına düşen 2 yavru köpeği gören vatandaşlar, durumu Bolu
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, sulama kanalına girerek yavru köpekleri kurtardı. Soğuk havadan etkilenen köpekler, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Bolu
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:14 Kaynak: DHA
Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu
Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek
Üzerinde Ayet ve 'Allah' Yazılı Banyo Paspası Skandalından Geri Adım
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 5 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller