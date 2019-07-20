Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

9 dakika önce

Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Oyratlı Köyünde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Oyratlı Köyünde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oyratlı'da ailesi ile birlikte dere kenarına halı yıkamaya giden 5 yaşındaki Tuğba Çolak'ın ortadan kaybolduğunu fark eden anne Özlem Çolak, kızını aramaya başladı. Dere kenarında bulunan diğer vatandaşlar ile birlikte yapılan aramada Tuğba Çolak'ın sulama kanalına düştüğü fark edildi. Sulama kanalından vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
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