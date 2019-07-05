Sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Mazlum öldü
50 dakika önce
BATMAN'da oyun oynarken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Mazlum Yaşar hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:18 Kaynak: DHA
BATMAN'da oyun oynarken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Mazlum Yaşar hayatını kaybetti. İstanbul
'dan ailesiyle Batman
'daki akrabalarını ziyarete gelen Mazlum Yaşar, öğleden sonra Çamlıtepe mahallesinde oyun oynarken dengesini kaybedip, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine gelen polis, itfaiye ve AFAD
ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışması sonucu minik Mazlum'un, düştüğü yerin 200 metre ilerisinde cansız bedeni bulundu. Ölümüyle ailesini yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi
'ne konuldu.
- Batman
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