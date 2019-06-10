Sulama kanalına düşen Abdulkadir'in cesedi bulundu (2)
3 saat önce
CESEDİ 24 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDUŞanlıurfa'da dün sulama kanalına düşerek kaybolan Abdulkadir Kuş'un (12), cansız bedeni bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:31 Kaynak: DHA
CESEDİ 24 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Şanlıurfa'da dün sulama kanalına düşerek kaybolan Abdulkadir Kuş'un (12), cansız bedeni bulundu. Abdulkadir Kuş'un bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışması yürüten jandarma ve dalgıç polisler, küçük çocuğun cansız bedenini kanala düştüğü yerden 24 kilometre uzakta buldu. Yakınlarının gözyaşları arasında sudan çıkarılan Kuş'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti
Bozulan tekneden atlayan 3 kişi akıntıya kapılarak kayboldu
Kovanları taşıyan araç kaza yaptı, ortalığa savrulan binlerce arı vatandaşları soktu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi