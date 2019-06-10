Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen Abdulkadir'in cesedi bulundu (2)
Son Dakika Güncel Haber

Sulama kanalına düşen Abdulkadir'in cesedi bulundu (2)

3 saat önce

CESEDİ 24 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDUŞanlıurfa'da dün sulama kanalına düşerek kaybolan Abdulkadir Kuş'un (12), cansız bedeni bulundu.

Sulama kanalına düşen Abdulkadir'in cesedi bulundu (2), System.String[]

CESEDİ 24 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Şanlıurfa'da dün sulama kanalına düşerek kaybolan Abdulkadir Kuş'un (12), cansız bedeni bulundu. Abdulkadir Kuş'un bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışması yürüten jandarma ve dalgıç polisler, küçük çocuğun cansız bedenini kanala düştüğü yerden 24 kilometre uzakta buldu. Yakınlarının gözyaşları arasında sudan çıkarılan Kuş'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:31 Kaynak: DHA
Jandarma, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti Bozulan tekneden atlayan 3 kişi akıntıya kapılarak kayboldu Kovanları taşıyan araç kaza yaptı, ortalığa savrulan binlerce arı vatandaşları soktu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:53:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen Abdulkadir'in cesedi bulundu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]