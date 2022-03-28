Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı

28.03.2022 13:31
Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında sürüklenen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Afra Selim'i, bu sırada aracıyla bölgeden geçen belediye personeli Rıfat Duman fark edip kurtardı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düştüğü sulama kanalında sürüklenen Suriye uyruklu 5 yaşındaki Afra Selim'i, bu sırada aracıyla bölgeden geçen belediye personeli Rıfat Duman fark edip kurtardı.

Barbaros Mahallesi'nde ailesinden habersiz evden çıkan Afra Selim, Ulubatlı Hasan Bulvarı'na paralel olarak geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Suda sürüklenen Afra'yı, bu sırada araçla bölgeden geçen Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi'nde görevli personel Rıfat Duman fark etti. Aracı durdurarak suya giren Rıfat Duman, küçük Afra'yı sudan çıkardı. Bir miktar su yuttuğu belirlenen, sağlık durumu iyi olan Afra Selim, yapılan araştırmayla ailesine ulaşılarak teslim edildi.


Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı
Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı
YORUMLAR
500
Hayatı kabusa dönen Suriyeli Ceylan: Çocuklarım için yaşamak istiyorum Hayatı kabusa dönen Suriyeli Ceylan: Çocuklarım için yaşamak istiyorum Afrin şehidi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı Afrin şehidi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Suriye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 13:42:33. #1.11#
SON DAKİKA: Sulama kanalına düşen Afra'yı belediye personeli kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement