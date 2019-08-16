Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü bulunamadı
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Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü bulunamadı

1 saat önce

Osmaniye'de sulama kanalına düşen otomobilin içinde kimsenin bulunmaması ve araç sürücüsüne ulaşılamaması üzerine jandarma, AFAD ve vatandaşlar kanal ve kanal çevresinde arama yaptı.

Osmaniye'de sulama kanalına düşen otomobilin içinde kimsenin bulunmaması ve araç sürücüsüne ulaşılamaması üzerine jandarma, AFAD ve vatandaşlar kanal ve kanal çevresinde arama yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Vayvaylı köyü yakınlarındaki sulama kanalına araç düştüğü ihbarını alan jandarma ve AFAD ekipleri, kanala düşen otomobili çıkarmak için çalışma başlattı.
Kanala düşen aracın sürücüsü Erol Üstünel'den haber alınamaması üzerine ekipler, Üstünel'in araçta olabileceği ihtimaline karşı aracı vinç yardımıyla sudan çıkardı.
Araçta kimsenin bulunamaması üzerine, jandarma, AFAD ekipleri ile vatandaşlar, ellerinde fenerlerle kanal içinde ve çevresinde arama yaptı. Yapılan ilk aramalarda bir sonuç alınamaması üzerine ekipler, çalışmalara ara verdi.
Ekiplerin sabah saatlerinde dalgıç polisler eşliğinde arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
Jandarma, Araç, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:53 Kaynak: AA
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