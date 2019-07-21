Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişiyi kurtaran sürücü boğuldu
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Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişiyi kurtaran sürücü boğuldu

1 saat önce

Adana'da, düğünden dönenleri taşıyan kamyonetin kazada sulama kanalına düşmesinin ardından içerisindeki 5 kişinin kurtarılmasını sağlayan hafif ticari aracın sürücüsü akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişiyi kurtaran sürücü boğuldu, System.String[]
Adana'da, düğünden dönenleri taşıyan kamyonetin kazada sulama kanalına düşmesinin ardından içerisindeki 5 kişinin kurtarılmasını sağlayan hafif ticari aracın sürücüsü akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 01 EZ 253 plakalı kamyonetin sürücüsü Hasan Can, beraberinde eşi Ördek, oğlu Erdal, gelini Medine ve torunu Emirhan Can ile merkez Yüreğir ilçesi Kayarlı Mahallesi'nde bir yakınlarının düğününe gitti.
Hasan Can'ın kullandığı kamyonet, dönüş yolunda mahalle yakınlarında Hakan Aykol yönetimindeki 01 C 8099 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak sulama kanalına düştü.
Kazada kamyoneteki 5 kişi kanalda sürüklenmeye başladı.
Hafif ticari aracın sürücüsü Aykol ise kanala atlayarak kamyonettekileri kurtarmaya çalıştı.
Çevredekilerle kamyonettekilerin sudan çıkarılmasını sağlayan Aykol, bu sırada akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada Aykol'u bulup kanaldan çıkardı.
112 Acil Servis ekibince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Hakan Aykol, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada çeşitli yerlerinden hafif yaralanan kamyonettekilerden Ördek ile torunu Emirhan Can, ambulansla kontrol amaçlı kentteki başka bir hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları gözyaşı döktü.
Kayarlı Mahallesi, Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:09 Kaynak: AA
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