Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalına Düşen Arkadaşını Kurtarmak İstemişti...kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti

Sulama Kanalına Düşen Arkadaşını Kurtarmak İstemişti...kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti

34 dakika önce

Sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmak istemişti.

Sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmak istemişti...Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmak için suya atlayan genç, 14 gün önce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Haliliye ilçesi bağlı Ertuğrul Mahallesinde yaşandı. Sulama kanalında elini yıkamak isterken kanala düşen arkadaşı Ali Şahin'i kurtarmak için kanala atlayan, ancak akıntıya kapılan Memduh Hançer (16), 14 gündür tedavisinin sürdüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hançer'in cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Şanlıurfa'da, 1 Mart'ta, Ertuğrul Mahallesi'nden geçen sulama kanalına düşen Ali Şahin ve onu kurtarmak için suya atlayan arkadaşı Mehduh Hançer, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılarak, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Gençlerden Şahin, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

Genç, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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