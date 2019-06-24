Sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
12 dakika önce
ERZİNCAN'da sulama kanalına düşen at, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:06 Kaynak: DHA
ERZİNCAN'da sulama kanalına düşen at, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Erzincan
merkeze bağlı Aydoğu köyünde oturan bir kişiye ait at, sulama kanalı çevresinde gezerken sulama kanalına düştü. Atı kendi çabalarıyla düştüğü yerden çıkaramayan köylüler, durumu Erzincan Belediyesi
İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, vinç yardımı ile çıkardıkları atı boğulmaktan son anda kurtardı.
- Erzincan
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