Sulama kanalına düşen bedensel engelli hayatını kaybetti - Son Dakika

KAYSERİ'nin Güneşli ilçesinde akülü aracın kayması sonucu sulama kanalı düşüp, akıntıyla sürüklenirken çevredekiler tarafından çıkarılan bedensel engelli Şaban Göze (65), hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olay, bugün Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesinde meydana geldi. Akülü aracı ile gezintiye çıkan bedensel engelli Şaban Göze, aracın kayması sonucu sulama kanalına düştü. Burada bir süre çırpınan Göze, akıntıyla birlikte sürüklendi. Yaklaşık 500 metre sonra Göze'yi kanalda akıntıyla sürüklenirken gören çevredekiler yardıma koştu. Sudan çıkarılan Göze, hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.