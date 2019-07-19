Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı
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Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı

13 dakika önce

Erzincan'da sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
Erzincan'da sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzincan - Çağlayan yolu üzeri Köprübaşı (Binkoç) Köyü civarında bugün saat 14. 00 sıralarında meydana gelen olayda, bir büyükbaş hayvan otlak arazinin yanındaki sulama kanalına girdi. Sulama kanalındaki bataklığa ayakları saplanan büyükbaş hayvan uzun süre çıkamadı. Bunun üzerine durum Erzincan İtfaiye Müdürlüğüne haber verildi. Gelen ihbarı kısa süre içerisinde değerlendiren itfaiye ekipleri kurtarma işlemini gerçekleştirmek için teçhizatlarını yanlarına alıp 1 araç, 3 personel ile olay yerine 15 dakika içerisinde vardı.

Büyükbaş hayvan, halat ve araç merdiveni yardımı ile düştüğü sulama kanalından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Hayvanının kurtarılmasından dolayı mutlu olan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN
Köprübaşı, Çağlayan, Erzincan, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:23 Kaynak: İHA
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