Sulama kanalına düşen buzağı itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler, kanal içerisinde bulunan buzağıyı vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

Bolu 'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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