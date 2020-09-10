Sulama kanalına düşen buzağı itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Bolu'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kasaplar Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı'nda Özlem Rüzgar'a ait buzağı sulama kanalına düştü. Buzağının kalana düştüğünü gören Rüzgar, Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, kanal içerisinde bulunan buzağıyı vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:11 - Kaynak: AA
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