Sulama kanalına düşen çiftçi boğuldu - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen çiftçi boğuldu

24.04.2022 13:15
Sulama kanalına düşen çiftçi boğuldu

MALATYA'nın Darende ilçesinde, dengesini kaybederek sulama kanalına düşen çiftçi Mustafa Akkoyun (67), hayatını kaybetti.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, dengesini kaybederek sulama kanalına düşen çiftçi Mustafa Akkoyun (67), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Darende'ye bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mustafa Akkoyun, traktörünün tankerine su doldurmak için geldiği sulama kanalına dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan dalgıçlar, Akkoyun'u düştüğü yerde boğulmuş olarak buldu.  Mustafa Akkoyun'un cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.


Sulama kanalına düşen çiftçi boğuldu
Sulama kanalına düşen çiftçi boğuldu
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Kaynak: DHA

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