Sulama kanalına düşen çiftçi boğuldu - Son Dakika

MALATYA'nın Darende ilçesinde, dengesini kaybederek sulama kanalına düşen çiftçi Mustafa Akkoyun (67), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Darende'ye bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mustafa Akkoyun, traktörünün tankerine su doldurmak için geldiği sulama kanalına dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan dalgıçlar, Akkoyun'u düştüğü yerde boğulmuş olarak buldu. Mustafa Akkoyun'un cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.