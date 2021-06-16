Suya düşen çocuğu servis şoförü kurtardı - Son Dakika

Suya düşen çocuğu servis şoförü kurtardı

- Suya düşen çocuğu servis şoförü kurtardı Mersin'in Tarsus ilçesinde boğulmakta olan küçük çocuğu servis şoförü kurtardı.

- Suya düşen çocuğu servis şoförü kurtardı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde boğulmakta olan küçük çocuğu servis şoförü kurtardı. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle içinde geçmekte olan DSİ sulama kanalına E.B.K. adlı çocuğu düştüğü arkadaşları yardım istediler. Küçük çocuğun suda batıp çıkmaya başladığı görülmeye başlandı. Bu arada oradan geçmekte olan servis şoförü aracını hızla suyun aktığı yöne doğru sürmeye başladı. 200 metre ilerde küçük çocuğu suyun üzerinde hareketsiz gören ismi öğrenilemeyen servis şoförü araçtan inerek suya atladı. Servis şoförü, E.B.K.'yı sudan çıkarıp kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürmeyi başardı. Yapılan ihbarla olay yerine gelen ambulans çocuğu hastaneye götürdü. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun tedavisi sürerken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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