Sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
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Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni 24 kilometre uzaklıkta bulundu.
Şanlıurfa Eyyübiye
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni 24 kilometre uzaklıkta bulundu.
Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Tarlabaşı
Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında sulama kanalına düşerek kaybolan 12 yaşındaki Abdulkadir Kuş'un cansız bedeni su altı dalgıç polisleri tarafından bir gün sonra düştüğü yerden 24 kilometre uzakta bulundu. Cenaze incelenmek üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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