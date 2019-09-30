Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
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Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

1 saat önce

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesi yakınlarında sulama kanalından kovayla su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu, System.String[]

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesi yakınlarında sulama kanalından kovayla su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cevdetiye yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalından kova ile su çekmek isteyen 16 yaşındaki Mustafa Y, dengesini kaybederek kanala düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Mustafa Y'yi bulmak için olay yerine Adana Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar çağrıldı.

Kanala giren balık adamlar, Mustafa Y'nin cesedini, düştüğü yerin 100 metre uzağında bularak sudan çıkardı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:52 Kaynak: AA
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