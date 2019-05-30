Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen çocuk tedavi altına alındı
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Sulama kanalına düşen çocuk tedavi altına alındı

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen 2,5 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındı.

Sulama kanalına düşen çocuk tedavi altına alındı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen 2,5 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Altınçağ Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 2,5 yaşındaki R.D, bir süre sonra ortadan kayboldu. Durumu fark eden aile, polise haber verdi.
Kısa süre sonra evin 500 metre ilerisindeki sulama kanalında çevredekilerce hareketsiz bulunan çocuk, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baba Salih D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Çocuğumun cinsel istismara uğradığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. İnternet ortamındaki bu tarz bazı haberler bizi üzdü. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Düştüğü kanalda sürüklenen kızımın vücudunda ezikler var." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:07 Kaynak: AA
Hatay, Dörtyol, Güncel
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