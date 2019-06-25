Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen Dicle, hastaneye kaldırıldı
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Sulama kanalına düşen Dicle, hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Dicle Tüfenk, ailesi tarafından bulundu.

Sulama kanalına düşen Dicle, hastaneye kaldırıldı, System.String[]
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Dicle Tüfenk, ailesi tarafından bulundu. Kalbi duran minik Dicle, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Hamzabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Güneydoğu'dan Turgutlu'ya gelen tarım işçisi Adile ve Ecevit Tüfenk çifti, kızları Dicle'yi göremeyince aramaya başladı. Çift,  bir süre sonra Dicle'yi yakınlardaki sulama kanalında hareketsiz şekilde buldu. Kanala giren çift, minik Dicle'yi çıkardı. Kızlarını uyandırmaya çalışan anne- baba başarılı olamayınca sağlık ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dicle Tüfenk'i ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbi duran Tüfenk, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürdü. Dicle Tüfenk, ilk müdahale sonrası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Dicle Tüfenk'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.  Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:42 Kaynak: DHA
Manisa, Dicle, Güncel
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