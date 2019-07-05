Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı
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Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı

1 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sulama havuzuna düşen domuz kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı, System.String[]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sulama havuzuna düşen domuz kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Şebinkarahisar ilçesi, Toplukonak köyünde köy sakinlerine ait sulama havuzuna düşen genç erkek domuz Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Şebinkarahisar Belediyesi Veteriner Hekiminin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile kurtarıldı. Kurtarılan domuz tedavi edildikten sonra doğal hayatına salındı. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şebinkarahisar, Giresun, Güncel
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