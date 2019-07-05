Sulama kanalına düşen domuz kurtarıldı
1 saat önce
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sulama havuzuna düşen domuz kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
'un Şebinkarahisar
ilçesinde sulama havuzuna düşen domuz kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
Şebinkarahisar ilçesi, Toplukonak köyünde köy sakinlerine ait sulama havuzuna düşen genç erkek domuz Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefliği ile Şebinkarahisar Belediyesi Veteriner Hekiminin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile kurtarıldı. Kurtarılan domuz tedavi edildikten sonra doğal hayatına salındı. - GİRESUN
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