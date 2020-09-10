Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sulama kanalına düşen eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Deniz Mahallesinde sahipsiz bir eşek, sulama kanalına düştü. Uzun süre bulunduğu yerde çırpınan hayvanı fark eden çevredekilerin eşeği kurtarma çabası olumsuz sonuçlanınca durum Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.
İtfaiye ekipleri kepçe ve halat yardımıyla eşeği düştüğü yerden çıkarttı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:36 - Kaynak: İHA
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