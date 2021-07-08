Sulama kanalına düşen genç kayboldu - Son Dakika

Sulama kanalına düşen genç kayboldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanılana düşen genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla buluşan Halil Söylemez (23), bir süre sonra serinlemek için ayaklarını suya soktu. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Söylemez, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, akıntının çok yüksek olması nedeniyle gözlem yoluyla arama yaptı. Söylemez'in bulunamaması üzerine Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğünden kanala verilen suyun kesilmesi istendi. Kanaldaki suyun azalmasından sonra su altı polis ekibi, dalış yaparak arama çalışması yapacağı bildirildi.

Görgü tanıklarından Ayşe Dimen, birlikte oturdukları sırada Söylemez'in serinlemek için ayaklarını suya koyduğunu, daha sonra suya düşerek akıntıya kapıldığını söyledi.

Öte yandan haber üzerine olay yerine gelen Söylemez'in yakınları kanal kenarında gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.