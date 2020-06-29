Sulama kanalına düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi kırsal Açmalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dün sulama kanalına düşerek kaybolan Suriye uyruklu Ahmet el-Berho için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis ekibi, arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, Berho'nun cesedini düştüğü yerin 8 kilometre uzağında ara tahliye kanalında buldu. Berho'nun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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