Sulama kanalına düşen hayvanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen hayvanlar kurtarıldı

09.05.2022 19:11

Sulama kanalına düşen hayvanlar kurtarıldı Van'ın Erciş ilçesinde sulama kanalına düşen 3 büyükbaş hayvandan 2'si kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen hayvanlar kurtarıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde sulama kanalına düşen 3 büyükbaş hayvandan 2'si kurtarıldı.

Koçköprü Barajı'ndan gelen ve sulama amaçlı kullanılan kanala düşen 3 hayvandan birisi düştüğü yerden sahipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Diğer 2'si ise akıntıyla kanalın kapalı olan yaklaşık 5 kilometrelik bölümünden sürüklenerek Simeklioğlu mevkiine kadar geldi. Burada hazır bulunan belediye ve itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla 2 hayvanı da kurtararak sahibine teslim etti.

Açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amiri Kutbettin Aydın, 3 hayvanın kanala düştüğü ihbarını aldıklarını belirterek, "Erciş Belediyesi ve itfaiye ekipleri olarak olay yerine gelerek 3 hayvandan 2'sini kurtardık, biri ise kesildi. Çalışma arkadaşlarıma, Erciş Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ederim" dedi.

Hayvan sahibi ise otlağa bıraktıkları hayvanların üstü açık olan kanaldan düştüğünü belirterek, "Kanala 3 hayvan düştü. 2'sini kurtardık, biri ise durumu iyi olmadığı için kesmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Sulama kanalına düşen hayvanlar kurtarıldı
Sulama kanalına düşen hayvanlar kurtarıldı
Sulama kanalına düşen hayvanlar kurtarıldı
Sulama kanalına düşen hayvanlar kurtarıldı

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İtfaiye, Van, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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