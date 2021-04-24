SULAMA KANALINA DÜŞEN İMAMIN CESEDİNİ, KOL-KOLA ARAMA YAPAN VATANDAŞLAR BULDU - Son Dakika

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalının kenarında arı kovanını temizlemeye çalışan cami imamı Ali Yapıcı (51), arıların saldırması sonucu dengesini kaybedip düştüğü kanalda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yapıcı'nın kanala düştüğünü gören ve kanala giren 6 kişi, kol kola tutunarak yaptıkları aramada imamın cesedini buldu. Olay yerine gelen Yapıcı'nın oğlu Mehmet (27), 'Bırakın, babamı göreceğim' diyerek gözyaşı döktü.

İlçedeki Karamankaşı Camii'nin 30 yıllık imamı Ali Yapıcı, öğle saatlerinde arı kovanlarını temizlemek için sulama kanalına gitti. Arıların saldırması üzerine dengesini kaybeden Yapıcı, sulama kanalına düştü. Olayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma ile sağlık ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Mahalle halkı da akıntıya kapılarak gözden kaybolan Yapıcı'yı kurtarmak için sulama kanalına girdi. İçerisinde göğüs hizasında su bulunan kanalda kol kola tutunarak arama yapan 6 kişi Yapıcı'yı bulmaya çalıştı. Yapıcı'nın bedeni, arama yapan vatandaşlardan İsmail Kılınç'ın ayağına takıldı. Yapıcı, bölgeye ulaşan AFAD ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, imamın boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapıcı'nın yakınları, cansız bedeninin etrafında toplanarak gözyaşı döktü. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Yapıcı'nın oğlu Mehmet Yapıcı da 'Bırakın, babamı göreceğim' diyerek ağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ali Yapıcı'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.