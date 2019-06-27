Sulama kanalına düşen ineğe kurtarma operasyonu
1 saat önce
Sulama kanalına düşen ineğe kurtarma operasyonuKONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sulama kanala düşen inek iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
Sulama kanalına düşen ineğe kurtarma operasyonu
KONYA - Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde, sulama kanala düşen inek iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
İlçeye bağlı Bekdemir Mahallesi Gembil yanı mevkisinden geçen suyla dolu kanalın yaklaşık 3 metre aşağısına düşerek yaralanan ve takıldığı bir ağacın kenarında hareketsiz kalan ineği kurtarmak isteyen hayvan sahibi başarılı olamayınca yardım istedi. İhbarın yapılması üzerine adrese Beyşehir Belediyesi
Zabıtası ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zabıta ve itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla ineğin boynuzuna bir ip bağlayarak insan gücüyle yukarıya doğru çekmeye çalıştı. Uzun çabalara rağmen hayvan hareket ettirilemeyerek bulunduğu yerden bir türlü çıkarılamadı. Bunun üzerine Beyşehir Belediyesinden bir iş makinesi talebinde bulunuldu. Belirtilen yere gelen Fen İşleri Müdürlüğü
'ne ait iş makinesinin kepçesiyle boynuzuna bağlanan urgan yardımıyla havaya kaldırılarak yukarıya doğru çekilen inek kurtarılarak hayvan sahibine teslim edildi.
Hayvan sahibi Hüseyin Baş
ineğinin kurtarılmasından dolayı yaşadığı sevinci dile getirirken Beyşehir Belediyesi ve kurtarma operasyonuna katkı sunanlara teşekkür etti.
Pes dedirten görüntü: Kaldırımdaki ağacı sebepsiz yere kırdı
"Top oynama" yüzünden tartıştığı garsonları silahla yaralayan şüpheli, yanlışlıkla kardeşini de vurdu
Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak
Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu