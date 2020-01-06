Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürün Mahallesi'nde Abdulaziz Adıgüzel'e ait inek, otladığı sırada sulama kanalına düştü.

İnek, Adıgüzel ve mahalle sakinlerinin yaklaşık bir saat süren çabasına rağmen sulama kanalından çıkarılamadı.

Bunun üzerine, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla ineği düştüğü sulama kanalından çıkardı.

İneği kurtarılan Adıgüzel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Nusaybin, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu
Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı

Son Dakika Haberleri
22:41 Elazığ yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:40 Çavuşoğlu, Cezayir'de - Son Dakika
22:40 Mehmet Akif İnan Ödülleri Töreni - Son Dakika
22:40 İstanbul'da bir eve silahla ateş açıldı - Son Dakika
22:38 Bakan Pakdemirli, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katıldı - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:47:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]