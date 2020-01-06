Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürün Mahallesi'nde Abdulaziz Adıgüzel'e ait inek, otladığı sırada sulama kanalına düştü.

İnek, Adıgüzel ve mahalle sakinlerinin yaklaşık bir saat süren çabasına rağmen sulama kanalından çıkarılamadı.

Bunun üzerine, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla ineği düştüğü sulama kanalından çıkardı.

İneği kurtarılan Adıgüzel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.