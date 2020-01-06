Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Sulama kanalındaki inek

İneğin kurtarılması

İneğin sahibine teslim edilmesi Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde bulunan sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MARDİN - Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde bulunan sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürün Mahallesinde bulunan Çağ çağ sulama kanalı kenarında otlayan Abdulaziz Adıgüzel'e ait inek otladığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Adıgüzel ve mahalle sakinlerinin yaklaşık bir saatlik çabasına rağmen inek kurtarılamayınca Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verildi.

Bölgeye gelen İtfaiye arama kurtarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla inek sulama sulama kanalından çıkarılarak kurtarıldı.

İneği sağ salim kurtarılan Abdulaziz Adıgüzel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.