Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalı kenarında hayvanlarını otlatan Abdulaziz Adıgüzel'e ait inek, dengesini kaybederek kanala düştü. Adıgüzel ve mahalle sakinlerinin yaklaşık bir saatlik çabasına rağmen inek kurtarılamayınca Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla ineği sulama kanalından çıkardı.


İneği kurtarılan Abdulaziz Adıgüzel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

İtfaiye, Mardin, Gürün, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
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