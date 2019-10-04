Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
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Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

2 saat önce

DÜZCE'de, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı, System.String[]

DÜZCE'de, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

Olay sabah saatlerinde, Düzce Tokuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kuşçu, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya götürmek istedi. Bu sırada ineklerden biri sulama kanalına düştü. Kanala düşen ineğini kendi imkanlarıyla çıkaramayan Kuşçu, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, ineği, mahsur kaldığı yerden vücuduna halatlar bağlayarak vinçle kurtardı.

Yaralanmadan kanaldan çıkarılan inek, sahibi tarafından ahıra götürüldü.

İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:14 Kaynak: DHA
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