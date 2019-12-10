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Sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
6 saat önce
Sulama kanalına düşen ineğin kurtarılması MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çağ sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:10 Kaynak: AA
Sulama kanalına düşen ineğin kurtarılması MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çağ sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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