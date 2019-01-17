Sulama Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.



Salihağa Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kalınbacak'a ait inek, saat 11.00 sıralarında, sulama kanalına düştü. Mahalle sakinleri, ineği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hasan Kalınbacak'ın ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 metre derinliğinde su bulunan kanaldan ineği çıkarmak için çalışma başlattı. İnek, bağlanan halat yardımıyla traktörle çekilerek kurtarıldı. Hayvanın sahibi Hasan Kalınbacak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



- Denizli

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