Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı

Sulama Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı

41 dakika önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sulama Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salihağa Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kalınbacak'a ait inek, sulama kanalına düştü. İneği kurtarmaya çalışan fakat başarılı olamayan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 metre derinliğinde, su bulunan kanaldan ineği çıkarmak için çalışma başlattı. İnek, bağlanan halat yardımıyla traktörle çekilerek kurtarıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa
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