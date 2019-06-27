Son Dakika Haberleri: Sulama kanalına düşen inek, kurtarıldı
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Sulama kanalına düşen inek, kurtarıldı

1 saat önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halatla, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Sulama kanalına düşen inek, kurtarıldı, System.String[]
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halatla, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Bekdemir Mahallesi Gembil mevkiinde çoban tarafından otlatılan büyükbaş hayvanlardan biri, sulama kanalına düştü. Çobanın haber verdiği mahalle sakinleri ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, Beyşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İnek, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halat sayesinde, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı, ardından da sahibi Hasan Hüseyin Baş'a (55) teslim edildi.

  


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:22 Kaynak: DHA
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