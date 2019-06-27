Sulama kanalına düşen inek, kurtarıldı
1 saat önce
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halatla, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:22 Kaynak: DHA
KONYA'nın Beyşehir
ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halatla, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Bekdemir Mahallesi Gembil mevkiinde çoban tarafından otlatılan büyükbaş hayvanlardan biri, sulama kanalına düştü. Çobanın haber verdiği mahalle sakinleri ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, Beyşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerine haber verildi. İnek, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halat sayesinde, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı, ardından da sahibi Hasan Hüseyin Baş
'a (55) teslim edildi.
- Konya
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