Sulama kanalına düşen inşaat işçisi öldü

Tokat'ta sulama kanalına düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Dedeli Mahallesi'ndeki TOKİ 4. etap konutları inşaatında çalışan Hasan Sakçı (35), sulama kanalına düştü.



Sakçı'nın düştüğünü gören ve aynı inşaatta çalışan dayısı Mehmet Aşar da kanala girdi. Dayısının yakaladığı ancak bir süre sonra elinden kayan Sakçı, suda kayboldu.



İşçilerin haber vermesi üzerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri kanalda Sakçı'yı arama çalışması başlattı.

AFAD'a bağlı dalgıçlar tarafından inşaat işçisinin cansız bedenine, düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Sakçı'nın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.