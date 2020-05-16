Sulama kanalına düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sulama kanalına düşen kadın hayatını kaybetti
KÜTAHYA'nın Domaniç İlçesine bağlı Durabey köyünde, Hanife İlik (82) evinin önünde bulunan sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti.
KÜTAHYA'nın Domaniç İlçesine bağlı Durabey köyünde, Hanife İlik (82) evinin önünde bulunan sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti.Durabey köyünde oturan Hanife İlik, gece yarısı evinin önünde bulunan sulama kanalına düştü. Yaklaşık 60 metre sürüklenen İlik'in cansız bedeni üçüncü köprü mevkiinde köylüler tarafından fark edilerek jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışmasının ardından sudan çıkarılan Hanife İlik'in cansız bedeni Domaniç İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 01:01 Kaynak: DHA
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