Sulama kanalına düşen kadını vatandaşlar böyle kurtardı - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen kadını vatandaşlar böyle kurtardı

14.10.2022 17:01

Sulama kanalına düşen kadını vatandaşlar böyle kurtardı Adana'da sulama kanalına düşen kadın önce bir kişi tarafından kenara kadar getirildikten sonra diğer vatandaşların ip atmasıyla kurtarıldı O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Adana'da sulama...

Sulama kanalına düşen kadını vatandaşlar böyle kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşen kadın önce bir kişi tarafından kenara kadar getirildikten sonra diğer vatandaşların ip atmasıyla kurtarıldı

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

ADANA - Adana'da sulama kanalına düşen kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı üzerindeki köprüden karşıya geçen kadın dengesini kaybedip suya düştü. Kadının düştüğünü gören bir kişi hemen kanala atlayarak kadını kurtarmaya çalıştı. Genç, kadını güçlükle kanalın kenarına kadar getirdi. Bu sırada kanal kenarındaki vatandaşlar da kadına ip attı. İpten tutan kadın sudan çıkartıldı. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalına düşen kadını vatandaşlar böyle kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sulama kanalına düşen kadını vatandaşlar böyle kurtardı - Son Dakika
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