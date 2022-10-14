Son dakika haber | SULAMA KANALINA DÜŞEN KADININ KURTARILMA ANI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | SULAMA KANALINA DÜŞEN KADININ KURTARILMA ANI KAMERADA

14.10.2022 17:56

Bir son dakika haberine göre ADANA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen bir kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

ADANA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen bir kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalı üzerindeki köprüden karşıya geçmeye çalışan kimliği öğrenilemeyen bir kadın, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Kadını gören çevredeki vatandaşlardan biri suya atladı. Bu sırada kanal kenarındaki vatandaşlar da çevre esnaftan temin ettikleri ipi kadına attı. İpe tutunan kadın sudan çıkartıldı. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

YORUMLAR
500
İzmir haberleri... İzmir'de bir avukat tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı İzmir haberleri... İzmir'de bir avukat tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı Sokakta tartıştığı avukatı bıçaklayıp kaçan şüpheli yakalandı Sokakta tartıştığı avukatı bıçaklayıp kaçan şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri, Kazım Karabekir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | SULAMA KANALINA DÜŞEN KADININ KURTARILMA ANI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:22:00. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | SULAMA KANALINA DÜŞEN KADININ KURTARILMA ANI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement