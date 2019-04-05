Sulama Kanalına Düşen Kadir Can, Boğuldu
2 saat önce
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde evlerinin yakınındaki sulama kanalına düşen 1,5 yaşındaki Kadir Can Al, boğuldu.
SAMSUN'un Vezirköprü
ilçesinde evlerinin yakınındaki sulama kanalına düşen 1,5 yaşındaki Kadir Can
Al, boğuldu.
Olay, sabah saatlerinde Vezirköprü ilçesi Hıdırlık Mahallesi'nde yaşandı. Kadir Can Al, evlerinin önünde oynadığı sırada gözden kayboldu. Ailesinin çevrede aradığı küçük çocuk, dedesi Murat Can
ve babası Murat Can tarafından evlerinin yakınındaki sulama kanalında bulundu.
Baba Can, kanaldan çıkardığı oğlunu otomobille Vezirköprü Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Ancak küçük çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:32 Kaynak: DHA
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