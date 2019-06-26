Sulama kanalına düşen kişi boğuldu
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:01 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu. Derbent
Barajı yakınındaki asfalt şantiyesi önünde sulama kanalından su alan Mahmut Göçmen (65), ayağının kayması sonucu kanala düştü.
Sürüklenmeye başlayan Göçmen'i gören vatandaşlar, kurtarma ekiplerine bilgi verdi.
Çalışma başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri, düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre ileride Göçmen'in cansız bedenine ulaştı.
Göçmen'in sudan çıkarılan cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
Bulaşık yıkarken düştüğü sulama kanalında boğuldu
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