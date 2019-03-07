Sulama Kanalına Düşen Köpeği İtfaiye Kurtardı
27 dakika önce
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa
'da sulama kanalına düşen bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Haliliye
ilçesine bağlı Karşıkaya Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında bir köpeğin boğulmak üzere olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, suda çırpınan köpeği, yaklaşık 3 metre uzunluğunda demir çubuklu mandalla yakalayarak su kenarına çekti. Kanalın çevresindeki demir parmaklıklara kadar getirilen köpek, beline bağlanan iple kanal dışına çıkarılarak kurtarıldı. Vatandaşlar, köpeği boğulmaktan kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:16 Kaynak: İHA
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